ЦБ: в России снизилось число финансовых киберпреступлений

Число финансовых киберпреступлений в России за апрель–июнь составило 211,3 тыс. — это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, подсчитал Банк России.

Объем ущерба от таких правонарушений сократился на 5,5% и составил 2,8 млрд рублей. От этой суммы были возмещены всего 5% средств.

Доля социальной инженерии — методов психологического воздействия на человека с целью совершения определенных действий — в киберпреступлениях составила 44,8%. Это на 2,2 процентных пункта меньше, чем за тот же период 2021-го.

Причин снижения активности преступников Центробанк не называет. Регулятор указывает, что направил операторам связи 117,6 тыс. запросов с целью блокировки телефонных номеров, используемых в противоправных целях.

В декабре 2021 года Банк России предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов, если гражданин уведомил банк о мошенничестве не позже следующего дня после получения уведомления о проведенной операции, писал РБК. В августе на совете при ЦБ был предложен механизм по заморозке переводов от 10 тыс. рублей для борьбы с мошенниками.

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