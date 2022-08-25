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Дайджест
Женщины со званием «Мать-героиня» будут получать по миллиону рублей
Сегодня в 09:39

Правительство России утвердило единовременные выплаты для матерей-героинь в размере миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Кроме того, при присвоении звания будет вручаться грамота и орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом и эмалью.

В документе также говорится об увеличении поощрений до 500 тыс. рублей родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Кроме того, устанавливается новая единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей тем, кто награжден медалью ордена «Родительская слава».

«Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награжденным в 2022 году. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета», — подчеркнули в кабмине.

15 августа Владимир Путин подписал указ о возрождении звания «Мать-героиня». Его начнут присуждать женщинам, родившим или воспитавшим десять и более детей.

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