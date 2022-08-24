Фильм Алексея Учителя о композиторе Шостаковиче выйдет в 2025 году

Российский режиссер Алексей Учитель поставит фильм о советском композиторе и пианисте Дмитрии Шостаковиче. Он будет называться «Дд/Шостакович» и выйдет в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС.

Съемки картины начнутся в 2022 году. Сценарий фильма уже завершен, его написал Александр Терехов («Матильда», «Дылда»). Авторы ленты намерены показать XX век с точки зрения выдающегося музыканта.

Ранее Учитель заявлял, что не планирует снимать строго биографическую картину. Тем не менее, в нем найдут отражение обстоятельства жизни Шостаковича, повлиявшие на его музыку.

По мнению сына режиссера, «Дд/Шостакович» может быть выпущен и раньше, если Учитель завершит работу над картиной раньше срока. Съемки фильма запланированы не только в России, но и в США — в Нью-Йорке.

«Фильм будет разбит на два съемочных блока, один будет огромный зимний и, так сказать, весенний. <…> Плюс параллельно будет и монтажно-тонировочный период уже начинаться даже во время съемок, потому что в фильме есть и другие страны, все это требует подготовки», — рассказал Илья Учитель.