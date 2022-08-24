17-летний Мак Рутерфорд стал самым юным пилотом, совершившим кругосветное путешествие

17-летний британо-бельгийский летчик Мак Рутерфорд завершил свое кругосветное путешествие и стал самым юным пилотом в мире, которому удалось в одиночку обогнуть Землю. Об этом сообщил Sky News.

Рутерфорд отправился вокруг света 23 марта 2022 года из болгарской столицы Софии. Он посетил Италию и Грецию, а затем пересек Азию, Африку, США и два океана. Спустя пять месяцев юноша приземлился вновь в Софии.

Рутерфорду удалось побить мировой рекорд Трэвиса Ладлоу, который облетел вокруг Земли в 2021 году в возрасте 18 лет и 150 дней. Чтобы обойти Ладлоу, Маку пришлось столкнуться с песчаными бурями в Судане, жарой в Дубае и закрытием аэропортов в Индии.

Ранее Рутерфорд стал самым молодым летчиком мира. Он получил свою лицензию пилота в июле 2020 года, когда ему было лишь 15 лет и две недели. На это достижение мальчика вдохновил пример сестры.

Сестра Мака — известная 20-летняя летчица Зара Рутерфорд. В январе 2022 года она также облетела мир на сверхлегком самолете и попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая молодая женщина, совершившая подобное путешествие.

Рутерфорды унаследовали интерес к авиации от своих родителей. Отец молодых пилотов — сам профессиональный летчик. «Я был уверен в том, что хотел летать, с тех пор как мне было 11 лет, и провел сотни часов в полетах с моим отцом», — говорил Мак.

Мак Рутерфорд отмечает, что не соперничает со своей сестрой. Тем не менее, ему удалось побить ее рекорд: теперь именно Мак числится самым молодым пилотом, облетевшим мир на сверхлегком самолете.

Кроме того, он сделал это за 141 день, в то время как Заре на ее путешествие потребовалось 155 дней. Впрочем, Мак посетил четыре континента и лишь 30 стран, его сестра — пять континентов и 52 страны.