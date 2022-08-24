Джонни Ноксвилл и Киган-Майкл Ки возрождают вымышленный ситком в первом трейлере «Перезагрузки»

Ролик начинается с питч-встречи, во время которой появляется идея снять ребут ситкома нулевых под названием «Шаг вперед». Спустя десять лет, актеры вновь собираются вместе для съемок. Теперь они должны разобраться с нерешенными проблемами в быстро меняющемся мире.