Джонни Ноксвилл и Киган-Майкл Ки возрождают вымышленный ситком в первом трейлере «Перезагрузки»

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Hulu выпустил трейлер комедийного сериала «Перезагрузка». Премьера проекта запланирована на 20 сентября.

Ролик начинается с питч-встречи, во время которой появляется идея снять ребут ситкома нулевых под названием «Шаг вперед». Спустя десять лет, актеры вновь собираются вместе для съемок. Теперь они должны разобраться с нерешенными проблемами в быстро меняющемся мире.

В «Перезагрузке» снялись Киган-Майкл Ки, Джонни Ноксвилл , Джуди Грир , Рейчел Блум, Калум Уорти и Криста Мари Ю.

В качестве режиссера выступил Джаффар Махмуд («Детство Шелдона»), а продюсера — Стив Левитан, известный как исполнительный продюсер «Матрицы».

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