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У газеты «Ведомости» сменился собственник
Сегодня в 19:35

У российской газеты «Ведомости» сменился собственник. Новым владельцем издания стал медиаменеджер Олег Леонов. Об этом «Ведомости» сообщили на своем сайте.

Он приобрел у Ивана Еремина акции АО «Саппорт», владеющего в свою очередь компанией-учредителем газеты — АО «Бизнес Ньюс Медиа». Теперь Леонов возглавит новый совет директоров БНМ.

Помимо него, в совет войдут директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, главред газеты «Версия» Константин Зятьков, проректор НИУ ВШЭ по международным отношениям Виктория Панова, пресс-секретарь Газпромбанка Антон Трифонов и вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело».

«Кадровая и редакционная политика остаются неизменными. Коммерческие условия сделки не разглашаются», — прокомментировал новость сам Леонов.

Олег Леонов закончил географический факультет МГУ имени Ломоносова. Он работал в деловом журнале «Эксперт». В 2003 году стал замглавреда «РБК» по медийным проектам. Также Леонов работал замглавреда информационной службы Рен ТВ.

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