Реклама
Новости
У газеты «Ведомости» сменился собственник
22:35
Осужденный за фейки об армии мундеп Алексей Горинов пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО
22:07
«Ты больше не будешь марионеткой»: вышел трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса
22:02
В Москве избили кандидата в мундепы Сергея Бурцева. У него перелом позвоночника
20:58
Задержание Ройзмана, первые отзывы критиков на «Кольца власти» и другие новости дня
20:57
Дайджест
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 8 сентября
20:57
Джон Бойега не планирует возвращаться во франшизу «Звездные войны»
20:48
Юлия Назметова/YouTube
Умер актер Максим Пинскер. Ему было 58 лет
20:10
«Масштаб, размах, амбиции»: критики посмотрели первые две серии «Властелин Колец: Кольца власти»
19:45
В Париже ограбили квартиру актера Венсана Касселя
19:40
В сети появился трейлер «Спокойной ночи, мамочка» с Наоми Уоттс
19:04
В ЦИК рекомендовали местным избиркомам включать гимн на открытии участков
18:48
Chemical X Records/YouTube
Дочь Мадонны выпустила первую песню под псевдонимом Lolahol
18:13
Пит Венц из Fall Out Boy в новом клипе Panic! At the Disco «Sugar Soaker»
18:11
МИД Литвы предложил впускать россиян в Европу после ответа на вопрос о принадлежности Крыма
17:59
Партия «Новые люди» предложила сделать Свердловскую область пилотным регионом для пересдачи ЕГЭ
17:23
Любовь и магия кино в первом трейлере «Империи света» Сэма Мендеса
17:11
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Минюст признал «Граждан СССР» экстремистской организацией
17:03
СМИ: IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет
17:01
Фильм Алексея Учителя «ДД/Шостакович/» выйдет на экраны в 2025 году
16:46
Осужденный за фейки об армии мундеп Алексей Горинов пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО
Сегодня в 19:07

Осужденный на семь лет за фейки о российской армии муниципальный депутат Алексей Горинов пожаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО. Об этом сообщил телеграм-канал «Свободу Алексею Горинову!».

Адвокат Катерина Тертухина рассказала СМИ, что Горинов заболел. Он сильно похудел, не может принимать пищу и страдает от постоянного кашля уже три недели. Однако его не обследуют должным образом и до сих пор не поставили диагноз.

По словам юристки, условия содержания в изоляторе не позволяют Горинову выздороветь. В камере не хватает свежего воздуха, и в условиях духоты и жары мужчина не может спать.

Тертухина намерена подать официальную жалобу на условия содержания ее клиента в СИЗО. Телеграм-канал, в свою очередь, просит членов общественных независимых комиссий посетить Горинова и «поднять вопрос о состоянии его здоровья».

Также авторы канала призывают уполномоченных по правам человека обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Состояние Горинова ухудшается в отсутствии лечения, подчеркнул он сам в опубликованном на канале письме.

Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в начале июля. Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Судебный процесс мундеп назвал «преследованиями за слово».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Алексей Горинов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение