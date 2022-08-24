Осужденный за фейки об армии мундеп Алексей Горинов пожаловался на отсутствие медпомощи в СИЗО

Осужденный на семь лет за фейки о российской армии муниципальный депутат Алексей Горинов пожаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь в СИЗО. Об этом сообщил телеграм-канал «Свободу Алексею Горинову!».

Адвокат Катерина Тертухина рассказала СМИ, что Горинов заболел. Он сильно похудел, не может принимать пищу и страдает от постоянного кашля уже три недели. Однако его не обследуют должным образом и до сих пор не поставили диагноз.

По словам юристки, условия содержания в изоляторе не позволяют Горинову выздороветь. В камере не хватает свежего воздуха, и в условиях духоты и жары мужчина не может спать.

Тертухина намерена подать официальную жалобу на условия содержания ее клиента в СИЗО. Телеграм-канал, в свою очередь, просит членов общественных независимых комиссий посетить Горинова и «поднять вопрос о состоянии его здоровья».

Также авторы канала призывают уполномоченных по правам человека обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Состояние Горинова ухудшается в отсутствии лечения, подчеркнул он сам в опубликованном на канале письме.

Алексея Горинова приговорили к семи годам колонии общего режима в начале июля. Его признали виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Судебный процесс мундеп назвал «преследованиями за слово».

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