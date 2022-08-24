«Ты больше не будешь марионеткой»: вышел трейлер «Пиноккио» Роберта Земекиса

Disney показал трейлер ремейка «Пиноккио» Роберта Земекиса. Премьера картины состоится 8 сентября.

В ролике Синяя фея исполняет желание плотника Джепетто и оживляет его деревянную куклу-марионетку Пиноккио. Ожив, он бегает по улицам, танцует и разговаривает с лисом, который представляется хозяином цирка. «С какой стати ты хочешь быть настоящим, когда ты можешь быть знаменитым?» — обращается лис к Пиноккио.

Вместе с возвращением любимых персонажей на экраны, в видео звучит обновленная версия песни «When You Wish Upon a Star». В 1940 году она получила премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. А в 2002-м оригинальный сингл Клиффа Эдвардса с этой песней был принят в Зал славы премии «Грэмми».

В картине снялись Бенджамин Эван Эйнсуорт, Том Хэнкс, Джозеф Гордон-Левитт, Кигэн-Майкл Ки, Люк Эванс, Синтия Эриво, Лоррейн Бракко, Шила Атим, Ханна Флинн, Эйдан Тауэрс и другие.

Классическая анимационная картина «Пиноккио», вышедшая в 1940 году, рассказывает историю о живой марионетке, которая с помощью волшебства стремится стать настоящим мальчиком. «Пиноккио» станет очередной киноадаптацией классического мультфильма Disney, следующей за «Алладином», «Королем Львом», «Дамбо» и другими.

В декабре 2022 года выйдет еще одна экранизация «Пиноккио» от Гильермо дель Торо и Марка Густафсона.