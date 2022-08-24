Задержание Ройзмана, первые отзывы критиков на «Кольца власти» и другие новости дня

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов в связи с уголовным делом о дискредитации Вооруженных сил России. Его обвиняют по 3-й части статьи 280, максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Минюст внес движение «Граждане СССР» в список экстремистских организаций. Такая же участь постигла «Державу Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов» и «Совет Союза Советских Социалистических Районов».

Журналиста и ЛГБТК-просветителя Карена Шаиняна, признанного иностранным агентом, оштрафовали за отсутствие в публикациях соответствующей плашки. Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

Правительство утвердило перечень приложений, которые будут обязательны для предустановки на гаджеты с 1 января 2023 года. В списке есть несколько изменений с прошлой версии — на смартфонах теперь обязательно должен быть «ЛитРес», на Smart TV — Rutube и VK Video.

Глава МИДа Литвы предложил впускать россиян в Европу после ответов на вопросы о принадлежности Крыма. Если на уровне ЕС такое требование установить не получится, его попробуют ввести отдельно страны Балтии, Польша и, возможно, Финляндия.

IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена возобновить работу магазинов в течение одного-двух лет, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник. По прогнозам, это произойдет после «смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления».

Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по фильмам «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось», поработает с американской студией TriStar Pictures. Он поставит триллер «Ультра» по сценарию, который зимой вошел в «черный список» Голливуда — перечень лучших сценариев, по которым еще не сняли фильм.

В сети появился фанатский клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут». Кадры для него сгенерировала нейросеть Midjourney, создающая изображения по ключевым словам.

Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого альбома «The Car» — он увидит свет 21 октября. На пластинку попадут 10 треков, включая представленный накануне «I Ain’t Quite Where I Think I Am».

Panic! At the Disco показали клип на трек «Sugar Soaker». В ролике фронтмен Брендон Ури приезжает на вечеринку с бассейном, где уже веселятся продюсеры Джейк Синклер и Майк Виола, басист Fall Out Boy Пит Венц и певица Betty Who.

Дочь певицы Мадонны, 25-летняя Лурдес Чикконе-Леон, выпустила свою первую песню под псевдонимом Lolahol. Трек «Lock & Key» стал музыкальным дебютом девушки, которая ранее заявляла, что не заинтересована в карьере певицы.

Вышел первый трейлер фильма Сэма Мендеса «Империя света». В ролике персонаж Оливии Колман влюбляется в работника старинного кинотеатра — темнокожего Стефана, который столкнулся с расизмом в Великобритании 1980-х годов.

Критикам показали первые две серии сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Мы собрали их отзывы и заметили, что они все положительные.