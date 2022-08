Задержание Ройзмана, первые отзывы критиков на «Кольца власти» и другие новости дня

Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого альбома «The Car» — он увидит свет 21 октября. На пластинку попадут 10 треков, включая представленный накануне «I Ain’t Quite Where I Think I Am».

Panic! At the Disco показали клип на трек «Sugar Soaker». В ролике фронтмен Брендон Ури приезжает на вечеринку с бассейном, где уже веселятся продюсеры Джейк Синклер и Майк Виола, басист Fall Out Boy Пит Венц и певица Betty Who.