Задержание Ройзмана, первые отзывы критиков на «Кольца власти» и другие новости дня

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов в связи с уголовным делом о дискредитации Вооруженных сил России. Его обвиняют по 3-й части статьи 280, максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.
Минюст внес движение «Граждане СССР» в список экстремистских организаций. Такая же участь постигла «Державу Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов» и «Совет Союза Советских Социалистических Районов».
Журналиста и ЛГБТК-просветителя Карена Шаиняна, признанного иностранным агентом, оштрафовали за отсутствие в публикациях соответствующей плашки. Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.
В ЦИК рекомендовали местным избиркомам включать гимн на открытии участков. По словам Эллы Памфиловой, это «подчеркнет особую значимость волеизъявления наших граждан».
Правительство утвердило перечень приложений, которые будут обязательны для предустановки на гаджеты с 1 января 2023 года. В списке есть несколько изменений с прошлой версии — на смартфонах теперь обязательно должен быть «ЛитРес», на Smart TV — Rutube и VK Video.
Глава МИДа Литвы предложил впускать россиян в Европу после ответов на вопросы о принадлежности Крыма. Если на уровне ЕС такое требование установить не получится, его попробуют ввести отдельно страны Балтии, Польша и, возможно, Финляндия.
IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена возобновить работу магазинов в течение одного-двух лет, пишет ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник. По прогнозам, это произойдет после «смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления».
Российский режиссер Кирилл Соколов, известный по фильмам «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось», поработает с американской студией TriStar Pictures. Он поставит триллер «Ультра» по сценарию, который зимой вошел в «черный список» Голливуда — перечень лучших сценариев, по которым еще не сняли фильм.
В сети появился фанатский клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут». Кадры для него сгенерировала нейросеть Midjourney, создающая изображения по ключевым словам.
Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого альбома «The Car» — он увидит свет 21 октября. На пластинку попадут 10 треков, включая представленный накануне «I Ain’t Quite Where I Think I Am».
Panic! At the Disco показали клип на трек «Sugar Soaker». В ролике фронтмен Брендон Ури приезжает на вечеринку с бассейном, где уже веселятся продюсеры Джейк Синклер и Майк Виола, басист Fall Out Boy Пит Венц и певица Betty Who.
Дочь певицы Мадонны, 25-летняя Лурдес Чикконе-Леон, выпустила свою первую песню под псевдонимом Lolahol. Трек «Lock & Key» стал музыкальным дебютом девушки, которая ранее заявляла, что не заинтересована в карьере певицы.
Вышел первый трейлер фильма Сэма Мендеса «Империя света». В ролике персонаж Оливии Колман влюбляется в работника старинного кинотеатра — темнокожего Стефана, который столкнулся с расизмом в Великобритании 1980-х годов.
Критикам показали первые две серии сериала «Властелин Колец: Кольца власти». Мы собрали их отзывы и заметили, что они все положительные.