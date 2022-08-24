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Умер актер Максим Пинскер. Ему было 58 лет
Сегодня в 17:10

В возрасте 58 лет скончался актер Максим Пинскер. Об этом сообщила РБК его жена Ирина Пинскер.

«Остановка дыхания, причину не знаем, завтра будем знать. Максим был очень талантливый, очень светлый и добрый человек», — сказала она. Пинскер умер в больнице в Москве, на 25 августа назначено вскрытие.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В кино он начал сниматься в 1989 году, окончил Школу-студию МХАТ на курсе Михаила Тарханова в 1992-м, затем играл в Театре Маяковского.

Известен по ролям в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» «Гитлер, капут!», в сериалах «Интерны», «Час Волкова» и «Кремлевские курсанты». Всего в его фильмографии 87 картин и шоу. Пинскер работал диктором на канале ДТВ и радиостанции «Звезда».

Также он занимался озвучкой фильмов и мультфильмов, а также видеоигр и аудиокниг. Его голосом говорят Берни Мак («Трансформеры»), су-шеф Хорст («Рататуй»), Пулеметчик («Team Fortress 2»), Дэмиен Бренкс («Watch Dogs»), Уинстон Черчилль («Assassin’s Creed: Syndicate»).

Интервью с Максимом Пинскером, записанное в январе этого года
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