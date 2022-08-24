В Париже ограбили квартиру актера Венсана Касселя

В Париже грабители проникли в квартиру актера Венсана Касселя, известного по фильмам «Черный лебедь» и «Необратимость». Об этом сообщил BFM TV.

В апартаментах Касселя, расположенных в 20-м округе французской столицы, разбили стеклянную крышу. Что именно украли воры, в СМИ не сообщают. Во время ограбления самого актера не было дома.

Полиции уже удалось задержать троих подозреваемых во взломе. Ими стали местные подростки: двое из них — несовершеннолетние, третьему — 18 лет. Они ранее уже совершали кражи.

Квартиру Касселя грабят уже не в первый раз. В 2009 году в нее проникли, когда актер уехал на церемонию закрытия Каннского кинофестиваля. Тогда у Касселя и его бывшей жены Моники Белуччи похитили драгоценности на 80 тыс. евро и два компьютера.

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