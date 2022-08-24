В сети появился трейлер «Спокойной ночи, мамочка» с Наоми Уоттс

В сети появился трейлер фильма «Спокойной ночи, мамочка», главную роль в котором исполнила Наоми Уоттс («Невозможное», «Бердмэн», «Кинг-Конг»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Он предваряет выход триллера на Prime Video, который намечен на 16 сентября. В нем братья-близнецы обнаруживают свою маму с медицинскими бинтами на лице. Женщина утверждает, что решилась на пластическую операцию.

Однако ее странное поведение наводит мальчиков на мысль, что под бандажами скрывается не их мать. К тому же в трейлере женщина просит близнецов не рассказывать об операции никому.

Мальчики, которых сыграли Николас и Камерон Кроветти («Большая маленькая ложь»), вступают в противостояние с женщиной, более не похожей на их маму. Роль отца детей в фильме исполнил Питер Херманн («Филомена», «Потерянный рейс»).

Режиссером триллера выступил Мэтт Собель («Новый вишневый вкус», «Отведи меня к реке»). Сценарий написал Кайл Уоррен. Продюсировали фильм Вероника Франц и Северин Фиала, а также Деррик Тсенг, Себастьян Беффа и Франсуа Йон.