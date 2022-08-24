В ЦИК рекомендовали местным избиркомам включать гимн на открытии участков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление с рекомендацией региональным избиркомам включать государственный гимн во время открытия избирательных участков.

Во время заседания глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в некоторых региональных избиркомах исполнение гимна уже стало хорошей традицией.

«Многие из них в неформальном общении высказали пожелание сделать это повсеместной традицией избирательных комиссий всех уровней. Эту идею поддерживают и избиратели», — подчеркнула она.

Памфилова считает, что исполнение гимна на участках «подчеркнет особую значимость волеизъявления наших граждан».

«Слушая и исполняя государственный гимн, мы еще в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение за ту самую принадлежность к ней и самое главное — ответственности за ее судьбу», — подчеркнула глава ЦИК.

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