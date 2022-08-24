МИД Литвы предложил впускать россиян в Европу после ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Если Евросоюз не договорится о запрете в выдаче туристических виз россиянам, то официальные ведомства Литвы будут обсуждать возможность сделать это на региональном уровне. Об этом заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, региональное решение на уровне стран Балтии, Польши и, возможно, Финляндии может быть похожим на механизм, который сейчас действует в Эстонии. «Что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться», — пояснил Ландсбергис.

«Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только из этого ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — добавил он.

Глава литовской дипломатии заявил, что страна может установить такое требование в одностороннем порядке, но более эффективным будет решение именно на уровне региона. Ландсбергис отметил, что после остановки авиасообщения с европейскими столицами Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша стали основными путями россиян и белорусов в Европу.

Первая встреча представителей государств региона по этому вопросу должна состояться на следующей неделе в Праге.

Выдачу туристических виз для граждан России приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. С начала сентября Финляндия в 10 раз сократит число таких документов для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

В Еврокомиссии заявляли о невозможности полностью прекратить выдачу виз, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом Европейского союза. Идею о запрете на визы для граждан России не поддержал и глава евродипломатии Жозеп Боррель.