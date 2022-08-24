Пит Вентц из Fall Out Boy в новом клипе Panic! At The Disco «Sugar Soaker»

Американская поп-рок-группа Panic! At the Disco опубликовала клип на песню «Sugar Soaker». Трек вошел в седьмой студийный альбом музыкантов «Viva Las Vengeance», релиз которого состоялся 1 июня.

В ролике фронтмен коллектива Брендон Ури приезжает на вечеринку, где уже веселятся басист Fall Out Boy Пит Вентц, певица Betty Who, а также продюсеры альбома «Viva Las Vengeance» Джейк Синклер и Майк Виола.

«Для этого клипа мы собрали всю семью Panic! At the Disco», — пишут музыканты в своих соцсетях.

Всего на счету Panic! At the Disco семь альбомов. Ключевыми принято считать дебютную запись группы «A Fever You Can’t Sweat Out» (2005) и последовавшую за ней пластинку «Pretty. Odd.» (2008).