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Партия «Новые люди» предложила сделать Свердловскую область пилотным регионом для пересдачи ЕГЭ
Сегодня в 14:23

Кандидат от партии «Новые люди» в губернаторы Свердловской области Александр Демин заявил, что организация предлагает провести в регионе пилотный проект по пересдаче ЕГЭ. Его слова передает ТАСС.

27 апреля «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать выпускникам школ право повторно сдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил первоначальный балл по предмету.

Поправки предлагается внести в закон «Об образовании». Если они будут приняты, авторы инициативы планируют начать ее реализацию с 1 января 2023 года.

По словам Демина, пилотный проект в одном из регионов нужен, чтобы понять, сколько школьников захотят воспользоваться правом на пересдачу и столкнутся ли местные власти со сложностями при организации таких мероприятий.

«ЕГЭ — это всегда стресс. Если выпускник из‑за этого сделал ошибку, она потом слишком дорого ему будет стоить. Возможность пересдачи в большой степени снимает этот стресс. Наша цель — не подловить человека на экзамене, а проверить его уровень знаний», — ранее заявлял руководитель фракции «Новых людей» Алексей Нечаев.

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