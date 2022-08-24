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СМИ: IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет
Сегодня в 14:01

Шведская сеть товаров для дома IKEA не планирует продавать бизнес в России и намерена возобновить работу магазинов в течение одного-двух лет, после «смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», пишет ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник.

Магазины могут быть сданы в аренду, заявил собеседник агентства. Он добавил: «Заводы компания, конечно, продает ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их заказы по приемлемой стоимости».

«На некоторое время у компании есть деньги на зарплату сотрудникам, которыми она очень дорожит. IKEA также предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов и складов», — добавил источник.

Согласно его заявлению, компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.

Собеседник ТАСС отметил, что «сохранение корпоративной культуры и стандартов работы для IKEA» стало принципиальным решением при принятии решения о приостановке работы в России.

В середине августа «Интерфакс» со ссылкой на собственную базу данных «Спарк-Интерфакс» сообщил, что IKEA решила ликвидировать дочернюю компанию, управляющую магазинами в России. Они приостановили работу в начале марта. В середине июня компания сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране.

Часть российских сотрудников уволят, принадлежащие шведской компании торговые центры «Мега» продолжат работать. С 5 июля по 15 августа IKEA проводила распродажу оставшихся на складах товаров.

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