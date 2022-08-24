Минюст признал «Граждан СССР» экстремистской организацией

Минюст внес движение «Граждане СССР» в список общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Министерство также признало экстремистскими организации «Держава Союз Советских Светлых Родов», «Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Совет Советских Социалистических Районов» и другие.

Участники движения «Граждане СССР» считают, что решение о роспуске Советского Союза не имело юридической силы, а Российская Федерация — незаконно созданная коммерческая организация. Они отказываются платить за ЖКХ, используют советские паспорта и не признают решений российских судов.

В мае этого года главу организации Сергея Тараскина, называвшего себя «врио президента СССР», признали виновным в создании экстремистской организации. Суд в Москве приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

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