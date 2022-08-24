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Фильм Алексея Учителя «ДД/Шостакович/» выйдет на экраны в 2025 году
Сегодня в 13:46

Премьера фильма «ДД/Шостакович/» режиссера Алексея Учителя о композиторе и пианисте Дмитрии Шостаковиче запланирована на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сына режиссера Ильи Учителя.

Картина может выйти в прокат раньше, если будет закончена до обозначенного срока. Старт съемок фильма запланирован на 2022 год. Сценарий к ленте написал Александр Терехов, работавший с Учителем-старшим над фильмом «Матильда» и совместно с Кантемиром Балаговым написавший сценарий к его «Дылде».

Фильм не задумывается как полностью биографический. В 2020 году портал «Кино-Театр» писал:

Лента расскажет о том, как Шостакович столкнулся с необычной болезнью. Боязнь передвижений лишила его не только выступлений, но и возможности сочинять музыку. Чтобы получить консультацию американских врачей, композитор отправился в путешествие из Европы в Америку на борту легендарного советского круизного корабля. Истоки его болезни отсылают в прошлое, которое многое объясняет: разрыв с женой, донос на него со стороны отвергнутой возлюбленной, неожиданный звонок Сталина. «Ленинградская» симфония будет исполнена, но какой ценой?

Учитель-младший подтвердил, что картину будут снимать как в России, так и в США, например в Нью-Йорке. Имена актеров, которых рассматривают на роль композитора, не раскрываются.

Музыкальный руководитель в фильме — худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Дирижировать на съемках в оперных сценах будет дирижер «Геликон-оперы» Филипп Селиванов.

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