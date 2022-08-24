Фонд «Нужна помощь» объявил Месяц волонтерского фандрайзинга

Фонд «Нужна помощь» начал на своей платформе «Пользуясь случаем» Месяц волонтерского фандрайзинга. Акция продлится до 23 сентября.

Волонтерский фандрайзинг — это когда деньги на благотворительность собирает не сам фонд, а волонтеры, сторонники и просто люди, которые хотят помочь. Чаще всего сборы запускают в дни рождения — вместо подарков просят перевести деньги в пользу выбранной благотворительной организации.

Цель акции — рассказать о том, что такое волонтерский фандрайзинг, как он работает, чем привлекает людей и почему это легкий способ помогать.

Для того, чтобы попробовать себя в роли фандрайзера, организаторы платформы «Пользуясь случаем» выпустили гайд, где собрали наиболее действенные методы. Кроме самой простой механики создания сбора, в нем предлагаются варианты проведения челленджей, мероприятий и акций за донат. Сбор можно организовать в пользу любого из 461 проверенного фонда.

Организаторы акции подчеркивают, что за пять лет существования платформы «Пользуясь случаем» пользователи собрали более 150 млн рублей в пользу благотворительных организаций.

Узнать подробнее и присоединиться к Месяцу волонтерского фандрайзинга можно здесь.