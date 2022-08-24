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Российские кинотеатры показывают фильмы в пиратской озвучке Jaskier, не спросив разрешения студии
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Российские кинотеатры показывают фильмы в пиратской озвучке Jaskier, не спросив разрешения студии
Сегодня в 11:20

Некоторые российские кинотеатры показывают фильмы «Мир Юрского периода: Господство» и «Элвис» в пиратском дубляже от студии Jaskier. Об этом пишет DTF со ссылкой на собеседника из студии.

При этом кинотеатры не спрашивают у Jaskier разрешения, просто загружают озвученную версию из сети. На сообщения студии на отвечают.

В переписке же с клиентами в соцсетях представители кинотеатров не отрицают использования пиратской озвучки. К примеру, кинотеатр «Колибри» в подмосковном Селятино, признает, что показывает «Элвиса» в дубляже от Jaskier, а ивановский «Лодзь» в июле рекламировал сеансы «Мира Юрского периода: Господство» в озвучке студии.

Сотрудникам Jaskier также известны подобные случаи в кинотеатрах Екатеринбурга и Владикавказа. «Мы очень рады, что дубляж пришелся им [кинотеатрам] по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома», — отметил собеседник DTF.

По данным АВК, с 4 по 10 июля нелегальные копии фильмов показывали в 127 российских кинотеатрах. «Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся „торрент-показами“. На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти», — отмечал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

В конце июля член АВК Роман Исаев говорил, что в России уже закрылось более 35% кинозалов, часть из которых может открыться. По мнению аналитиков CloudPayments, к осени в условиях дефицита зарубежных фильмов число закрытых в России кинотеатров может составить 70%.

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