Разработчик российского электрокара Zetta заявил о финансовых проблемах. Проект он не закрывает

Компания Zetta, разрабатывающая первый в России серийный электромобиль, заявила о проблемах c финансированием. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы немножко подзаморозились из‑за [недостатка] инвестиций. Там вот проблемы с 2020 года разного характера: сначала COVID-19, теперь вот другие проблемы. Но никто ничего не закрывал, работаем. <…> У нас все готово, только финансирования не хватает. Можем запуститься в течение года [при наличии финансирования]», — заявил директор по развитию компании Денис Щуровский. Накануне ряд телеграм-каналов сообщил о закрытии Zetta в августе 2022 года.

По словам Щуровского, проекту подходит только венчурное финансирование, которое в России «не сильно развито», и раньше компания вела переговоры и находила потенциальных инвесторов в Швейцарии, Португалии и других странах. С некоторыми из них были заключены соглашения, но теперь все взаимодействие прекращено.

Cейчас поддержу проекта осуществляет Минпромторг. В августе 2020-го глава министерства Денис Мантуров сообщал, что выпуск должен начаться к концу года.

Спустя месяц компания заявила, что в 2020-м этого не произойдет. Фонд развития промышленности (ФРП) отказал Zetta в кредите на 99,9 млн рублей по ставке 1% годовых на пять лет.

«Планы по запуску сохраняются, но переносятся. Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден», — заявил тогда Щуровский.

Электромобиль Zetta, по утверждению его создателей, собран из деталей, произведенных в России, только батареи закупают в Китае. Стоимость базовой комплектации Zetta — 450 тыс. рублей, за такие деньги запас хода для одной зарядки у нее составит 120 километров, у более дорогих версий — до 500 километров. Электромобиль сможет развивать скорость до 120 километров в час.