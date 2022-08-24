Журналиста Карена Шаиняна* оштрафовали по закону об иностранных агентах

Басманный суд Москвы признал журналиста и блогера Карена Шаиняна* виновным в нарушении закона об иностранных агентах и выписал ему штраф в 10 тыс. рублей. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков .

В суд с жалобой на журналиста обратился Роскомнадзор , который заявил об отсутствии маркировки иноагента в публикациях Шаиняна.

Минюст включил Карена Шаиняна в список иностранных агентов в середине апреля. Как отмечает «ОВД-инфо»*, поводом стал его ютьюб-канал «Открытый разговор с веселыми людьми», где блогер рассказывает о толерантности к ЛГБТК-персонам, телеграм-канал об ЛГБТК-просвещении, посты о деле Юлии Цветковой*, репосты «Медузы»* и телеканала «Дождь»*, а также работа на нем. Иностранным финансированием Минюст счел деньги, поступившие от Google.