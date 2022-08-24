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Венгрия не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам
Сегодня в 08:41

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны не планирует устанавливать ограничения на выдачу виз гражданам России. Его слова передает ТАСС.

«Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии [Олафа Шольца]», — добавил глава венгерского МИДа. В начале августа Шольц заявил, что ФРГ вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам, по крайней мере, он «с трудом может себе это представить».

Выдачу туристических виз для граждан России приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. С начала сентября Финляндия в 10 раз сократит число таких документов для россиян по сравнению с нынешним уровнем.

В Еврокомиссии заявляли о невозможности полностью прекратить выдачу виз, поскольку это не предусмотрено визовым кодексом Европейского союза. Идею о запрете на визы для граждан России не поддержал и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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