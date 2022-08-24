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Российские СИЗО заполнены на 96%. Во ФСИН говорят, что «общий лимит наполнения не превышен»
Сегодня в 08:05

К 1 августа в российских СИЗО содержались 114 172 человека, при том что изоляторы страны рассчитаны 118 495 человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ФСИН.

В ведомстве делают вывод, что «общий лимит наполнения не превышен», поскольку число арестантов меньше этого лимита на 4%. Там отмечают, что в мае ситуация была хуже — тогда в СИЗО содержались на 545 человек больше.

В том же мае член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева заявляла, что столичные СИЗО столкнулись с «жутким перелимитом». В изоляторах, рассчитанных на 9 тыс. человек оказалось на 2786 больше, отмечала она. Во ФСИН и ОНК одной из причин переполнения называли российскую спецоперацию на Украине, из‑за которой часть помещений СИЗО отвели под украинских граждан.

В конце июля Меркачева и адвокат Любовь Волкова зафиксировали «перелимит» в «Матросской Тишине» на 43%. Правозащитница отметила, что раньше проблему переполнения решали переводами арестантов в другие регионы, но «теперь отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО».

Подробности по теме
«Коммерсант»: в московских СИЗО застряли сотни украинцев из‑за разрыва дипотношений
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