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HBO Max отменил шесть анимационных проектов. Среди них — «Бэтмен: Рыцарь в плаще» Джея Джея Абрамса
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вчера в 16:35
HBO Max отменил шесть анимационных проектов. Среди них — «Бэтмен: Рыцарь в плаще» Джея Джея Абрамса
Сегодня в 23:00

Стриминговый сервис HBO Max отказался от планов выпустить шесть анимационных проектов, в том числе мультсериал «Бэтмен: Рыцарь в плаще» («Batman: Caped Crusader»). Об этом сообщил Variety.

Также компания отменила «Счастливого маленького Бэтмена», «День, когда взорвалась Земля: фильм Looney Tunes», «Прощай, Банни: мюзикл Looney Tunes», «Сделал ли я это на каникулах: история Стива Уркела» и «Удивительный мир Гамболла: фильм».

Тем не менее, создатели всех шести проектов продолжают работу над ними. Они рассчитывают продать уже готовые продукты другим стриминговым платформам.

Джей Джей Абрамс никак пока не прокомментировал отмену своего анимационного шоу. Это уже не первый случай для продюсера, когда HBO отказывается от его проекта. Ранее канал отменил научно-фантастический сериал «Полусвет».

«Полусвет» должен был стать первым телевизионным шоу, для которого Абрамс написал сценарий, со времен сериала «Грани». Проект был одобрен еще в 2018 году, когда Warner Bros. выиграла на торгах против Apple.

Мультсериал «Бэтмен: Рыцарь в плаще» также разрабатывает Warner Bros. Шоу должно быть основано на проекте «Бэтмен: анимационный сериал», который создавал Брюсс Тимм в 1992–1995 годах. Тимм, а также Мэтт Ривз участвовуют в новом проекте.

Ранее главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявлял, что в новой стратегии развития компании не предусматривается увеличение детского и семейного контента. HBO, который входит в состав холдинга, действительно начал сокращать сотрудников из соответствующего отдела и удалил со своей стрим-платформы несколько сезонов «Улицы Сезам» и шоу «Маленькая Эллен».

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