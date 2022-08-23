Хиллари Клинтон и ее дочь встречают выдающихся женщин современности в трейлере «Бесстрашных»

Apple TV+ опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер документального сериала «Gutsy» («Бесстрашные»). Он вдохновлен бестселлером Хиллари и Челси Клинтон «Книга бесстрашных женщин».
Сериал станет своеобразной экранизацией книги. В нем авторы сочинения встретятся с выдающимися женщинами современности. Среди героинь шоу будут Ким Кардашьян, Кейт Хадсон и Голди Хоун, Megan Thee Stallion и приматолог Джейн Гудолл.
В сериал войдут восемь эпизодов. В них Клинтоны посетят писательницу Гленнон Дойл, актрису Эми Шумер, комика Эмбер Раффин, журналистку Глорию Стайнем, футболистку Эбби Уомбак, транс-модель Реджи Гейвин (Симон) и других героинь.
Шоу выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ 9 сентября. Его продюсерами числятся, помимо Хиллари и Челси Клинтон, Джонни Вебб, Шиобан Синнертон, Рома Кханна, Кен Дракерман, Бэнкс Тарвер, Анна Чай, Кевин Варгас и Клэр Фезерстоун.
Чай выступила шоураннером проекта. Она также стала одним из режиссеров сериала наряду с Эм Джей Делани, Эмбер Фейрс, Салли Фримэн, Ю Гу, Джои Джейкоби, Арлен Нельсон и Синтией Уэйд.