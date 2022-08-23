Реклама
Новости
Против ведущих канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела о фейках про армию
21:03
Угроза в 20 лет тюрьмы за секс у окна, рекорд «Дома дракона» и другие новости дня
20:35
Дайджест
Вышел трейлер второго сезона сериала «Судьба: Сага Винкс»
20:05
Посещаемость ресторанов Москвы в августе оказалась худшей за пять лет
19:11
Netflix выпустит сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера
18:42
«Кем я буду без этого»: вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
18:17
Усейн Болт намерен зарегистрировать свою победную позу как товарный знак
17:53
«Сплин»/«ВКонтакте»
Выступление «Сплин» в Москве отменили. Ранее лидер группы поддержал со сцены уехавших артистов
17:48
Институт музыкальных инициатив ищет авторов для выпуска нового сборника «Новой критики»
17:19
Продажи PlayStation VR2 начнутся в начале 2023 года
17:07
Протодиакон Андрей Кураев не хочет уезжать из России после штрафа за дискредитацию ВС
16:35
Вышел трейлер комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
16:33
Оуэн Тиг сыграет вождя приматов в новом фильме франшизы «Планета обезьян»
16:03
Serhat Beyazkaya/Unsplash
В Москве два гея занялись сексом у окна. За это им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
Обновлено в 16:01
Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
15:54
Пресс-материалы
«Винзавод» объявил специальную программу восьмого сезона «Открытых студий»
15:44
Эндрю Гарфилд защитил «актерский метод». Он держал пост и отказался от секса ради роли в «Молчании»
15:28
В Петербурге освободили, задержанных за граффити участников арт-группы «Явь»
Обновлено в 15:22
The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes»
15:01
Вышел локализованный трейлер «Иронии судьбы в Голливуде»
14:46
Против ведущих канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела о фейках про армию
Сегодня в 18:03

Ведущих ютьюб-канала «Популярная политика» обвинили по уголовной статье о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил телеграм-канал «Сирена».

Дела завели в отношении Ивана Жданова, Марии Певчих, Леонида Волкова, Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова, Любовь Соболь, Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева. Их всех подозревают в преступном освещении спецоперации на Украине.

Ярмыш и Певчих могут привлечь к ответственности за рассказ о бомбардировках мирных жителей, Соболь и Низовцева — за пост о событиях в Буче. Анну Бирюкову обвиняют в фейках из‑за заявления о необходимости поджогов военкоматов.

Остальных активистов обвиняют в распространении различных недостоверных данных о действиях российской армии. В деле Волкова также указано, что он оправдывал причинение вреда президенту Владимиру Путину.

У Шаведдинова обнаружили заявление о поджогах военкоматов. А Жданову в дело внесли высказывание «Момент поджога московского военкомата. Дело богоугодное». За эти посты фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Владимир ПутинЛюбовь СобольДмитрий НизовцевАнна БирюковаЛеонид ВолковИван ЖдановМария ПевчихКира Ярмыш
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение