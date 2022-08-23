Против ведущих канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела о фейках про армию

Ведущих ютьюб-канала «Популярная политика» обвинили по уголовной статье о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил телеграм-канал «Сирена».

Дела завели в отношении Ивана Жданова, Марии Певчих, Леонида Волкова, Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова, Любовь Соболь, Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева. Их всех подозревают в преступном освещении спецоперации на Украине.

Ярмыш и Певчих могут привлечь к ответственности за рассказ о бомбардировках мирных жителей, Соболь и Низовцева — за пост о событиях в Буче. Анну Бирюкову обвиняют в фейках из‑за заявления о необходимости поджогов военкоматов.

Остальных активистов обвиняют в распространении различных недостоверных данных о действиях российской армии. В деле Волкова также указано, что он оправдывал причинение вреда президенту Владимиру Путину.

У Шаведдинова обнаружили заявление о поджогах военкоматов. А Жданову в дело внесли высказывание «Момент поджога московского военкомата. Дело богоугодное». За эти посты фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.