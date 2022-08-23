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Против ведущих канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела о фейках про армию
21:03
Угроза в 20 лет тюрьмы за секс у окна, рекорд «Дома дракона» и другие новости дня
20:35
Дайджест
Вышел трейлер второго сезона сериала «Судьба: Сага Винкс»
20:05
Посещаемость ресторанов Москвы в августе оказалась худшей за пять лет
19:11
Netflix выпустит сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера
18:42
«Кем я буду без этого»: вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
18:17
Усейн Болт намерен зарегистрировать свою победную позу как товарный знак
17:53
«Сплин»/«ВКонтакте»
Выступление «Сплин» в Москве отменили. Ранее лидер группы поддержал со сцены уехавших артистов
17:48
Институт музыкальных инициатив ищет авторов для выпуска нового сборника «Новой критики»
17:19
Продажи PlayStation VR2 начнутся в начале 2023 года
17:07
Протодиакон Андрей Кураев не хочет уезжать из России после штрафа за дискредитацию ВС
16:35
Вышел трейлер комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
16:33
Оуэн Тиг сыграет вождя приматов в новом фильме франшизы «Планета обезьян»
16:03
Serhat Beyazkaya/Unsplash
В Москве два гея занялись сексом у окна. За это им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
Обновлено в 16:01
Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
15:54
Пресс-материалы
«Винзавод» объявил специальную программу восьмого сезона «Открытых студий»
15:44
Эндрю Гарфилд защитил «актерский метод». Он держал пост и отказался от секса ради роли в «Молчании»
15:28
В Петербурге освободили, задержанных за граффити участников арт-группы «Явь»
Обновлено в 15:22
The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes»
15:01
Вышел локализованный трейлер «Иронии судьбы в Голливуде»
14:46
Дайджест
Угроза в 20 лет тюрьмы за секс у окна, рекорд «Дома дракона» и другие новости дня
Сегодня в 17:35

В Петербурге полиция задержала участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать граффити «Goolag. „Как выбраться?“». После составления протоколов за хулиганство их отпустили.

В Москве двух молодых людей обвинили в том, что они занялись любовью у открытого окна, попав на глаза несовершеннолетним. На парней завели уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком, по которому им грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Группа «Сплин», скорее всего, не выступит на фестивале «Музыка с сильным характером», сказал лидер группы Александр Васильев. Ранее на фестивале «Чернозем» он посвятил исполнение песни «Выхода нет» артистам, которые были вынуждены уехать из России.

Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали по статье о дискредитации Российской армии из‑за заметки в ЖЖ. Адвокаты священника советуют ему уезжать из страны, поскольку на втором суде ему могут назначить реальный срок, но он решил остаться.

В августе посещаемость московских ресторанов оказалась худшей за пять лет. Эксперты называют несколько причин: более экономное поведение россиян, инфляция и подорожание цен в заведениях, отъезд части клиентов в другие страны и снижение турпотока в Москву.

Sony объявила, что продажи PlayStation VR2 стартуют в начале 2023 года. Стоимость гарнитуры пока не разглашается.

Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов почти 10 млн зрителей — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала HBO.

Оуэн Тиг сыграет вождя приматов в следующем фильме франшизы «Планета обезьян», а Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы.

Netflix выпустит сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера. Когда фильм будет запущен в разработку и когда состоится его премьера, пока неизвестно.

Ловите свежие трейлеры — сериала «Властелин Колец: Кольца власти», фильма «Лу» с Эллисон Дженни в главной роли, комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина и локализованный трейлер «Иронии судьбы в Голливуде».

К музыкальным новостям: The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes», а Slipknot выпустили кинематографичный клип «Yen».

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Александр ВасильевАндрей КураевОуэн ТигФрэнсис ФордЭллисон ДженниАлександр Цыпкин
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