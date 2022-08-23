Угроза в 20 лет тюрьмы за секс у окна, рекорд «Дома дракона» и другие новости дня

В Петербурге полиция задержала участников арт-группы «Явь», которые пытались нарисовать граффити «Goolag. „Как выбраться?“». После составления протоколов за хулиганство их отпустили.

В Москве двух молодых людей обвинили в том, что они занялись любовью у открытого окна, попав на глаза несовершеннолетним. На парней завели уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком, по которому им грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Группа «Сплин», скорее всего, не выступит на фестивале «Музыка с сильным характером», сказал лидер группы Александр Васильев. Ранее на фестивале «Чернозем» он посвятил исполнение песни «Выхода нет» артистам, которые были вынуждены уехать из России.

Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали по статье о дискредитации Российской армии из‑за заметки в ЖЖ. Адвокаты священника советуют ему уезжать из страны, поскольку на втором суде ему могут назначить реальный срок, но он решил остаться.

В августе посещаемость московских ресторанов оказалась худшей за пять лет. Эксперты называют несколько причин: более экономное поведение россиян, инфляция и подорожание цен в заведениях, отъезд части клиентов в другие страны и снижение турпотока в Москву.

Sony объявила, что продажи PlayStation VR2 стартуют в начале 2023 года. Стоимость гарнитуры пока не разглашается.

Первый эпизод «Дома дракона» собрал у экранов почти 10 млн зрителей — это лучший показатель для премьерной серии нового сериала HBO.

Оуэн Тиг сыграет вождя приматов в следующем фильме франшизы «Планета обезьян», а Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы.

Netflix выпустит сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера. Когда фильм будет запущен в разработку и когда состоится его премьера, пока неизвестно.

К музыкальным новостям: The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes», а Slipknot выпустили кинематографичный клип «Yen».