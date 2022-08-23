Вышел трейлер второго сезона сериала «Судьба: Сага Винкс»

Netflix показал трейлер второго сезона фантастического сериала «Судьба: Сага Винкс», основанного на мультсериале «Клуб Винкс». На ютьюб-канале компании появился ролик, предваряющий выход новых серий — их релиз намечен на 16 сентября.

Судя по видео, в продолжении шоу ученики школы волшебства Алфея начнут исчезать. Разгадать загадку этих таинственных и трагических событий предстоит, вероятно, Блум и ее друзьям-феям.

Кроме того, сериал, видимо, раскроет новые секреты директрисы Алфеи. Блум же в новых сериях также продолжит узнавать о своем происхождении и попытается просто «быть подростком»: влюбляться, дружить и веселиться.

Во втором сезоне шоу примут участие Миранда Ричардсон, Эбигейл Коуэн, Паулина Чавес, Ханна ван дер Вестхейзен, Прешес Мустафа, Элиот Солт, Элиша Эпплбаум, Дэнни Гриффин, Сэди Соверолл, Фредди Торп, Тео Грэм, Джакоб Дадмэн, Брэндон Грейс, Роб Джеймс-Колльер, Кен Дукен и Энна Хардвик.

Разработкой сериала занимается сценарист и продюсер «Дневников вампира» Брайан Янг. О реакции поклонников фей Винкс на первый сезон шоу «Афиша Daily» рассказывала зимой 2021 года.

