Реклама
Новости
Против ведущих канала «Популярная политика» возбудили уголовные дела о фейках про армию
21:03
Угроза в 20 лет тюрьмы за секс у окна, рекорд «Дома дракона» и другие новости дня
20:35
Дайджест
Вышел трейлер второго сезона сериала «Судьба: Сага Винкс»
20:05
Посещаемость ресторанов Москвы в августе оказалась худшей за пять лет
19:11
Netflix выпустит сиквел «Мятежной луны» Зака Снайдера
18:42
«Кем я буду без этого»: вышел новый трейлер сериала «Властелин Колец: Кольца власти»
18:17
Усейн Болт намерен зарегистрировать свою победную позу как товарный знак
17:53
«Сплин»/«ВКонтакте»
Выступление «Сплин» в Москве отменили. Ранее лидер группы поддержал со сцены уехавших артистов
17:48
Институт музыкальных инициатив ищет авторов для выпуска нового сборника «Новой критики»
17:19
Продажи PlayStation VR2 начнутся в начале 2023 года
17:07
Протодиакон Андрей Кураев не хочет уезжать из России после штрафа за дискредитацию ВС
16:35
Вышел трейлер комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина
16:33
Оуэн Тиг сыграет вождя приматов в новом фильме франшизы «Планета обезьян»
16:03
Serhat Beyazkaya/Unsplash
В Москве два гея занялись сексом у окна. За это им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
Обновлено в 16:01
Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
15:54
Пресс-материалы
«Винзавод» объявил специальную программу восьмого сезона «Открытых студий»
15:44
Эндрю Гарфилд защитил «актерский метод». Он держал пост и отказался от секса ради роли в «Молчании»
15:28
В Петербурге освободили, задержанных за граффити участников арт-группы «Явь»
Обновлено в 15:22
The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes»
15:01
Вышел локализованный трейлер «Иронии судьбы в Голливуде»
14:46
Посещаемость ресторанов Москвы в августе оказалась худшей за пять лет
Сегодня в 16:11

В августе посещаемость московских ресторанов была худшей за пять лет и ниже, чем в предыдущем году, на 11%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В июне и июле трафик заведений превосходил прошлогодние показатели на 43% и 37% соответственно, но в 2021-м в эти месяцы работали лишь летние веранды, а попасть в кафе и рестораны можно было только по QR-кодам.

По мнению экспертов, посещаемость могла упасть, поскольку люди начали отказываться от товаров и услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Кроме того, цены в ресторанах выросли на фоне общей инфляции, а вместе с ними и средний чек — на 9% год к году.

Наиболее серьезно пострадали заведения, расположенные в торговых центрах Москвы. На это повлиял уход из России международных брендов, отметил глава сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Основатель «Раковых» Евгений Ничипурук добавил, что часть клиентов уехали в другие страны. Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе назвал еще одну причину — снижение турпотока в Москву.

По данным Росстата, оборот российского ресторанного рынка в июне составил 174,3 млрд рублей. Это 97,3% от соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Сергей Миронов
теги
КоммерсантРосстат
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение