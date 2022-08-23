Посещаемость ресторанов Москвы в августе оказалась худшей за пять лет

В августе посещаемость московских ресторанов была худшей за пять лет и ниже, чем в предыдущем году, на 11%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В июне и июле трафик заведений превосходил прошлогодние показатели на 43% и 37% соответственно, но в 2021-м в эти месяцы работали лишь летние веранды, а попасть в кафе и рестораны можно было только по QR-кодам.

По мнению экспертов, посещаемость могла упасть, поскольку люди начали отказываться от товаров и услуг, не относящихся к категории первой необходимости. Кроме того, цены в ресторанах выросли на фоне общей инфляции, а вместе с ними и средний чек — на 9% год к году.

Наиболее серьезно пострадали заведения, расположенные в торговых центрах Москвы. На это повлиял уход из России международных брендов, отметил глава сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

Основатель «Раковых» Евгений Ничипурук добавил, что часть клиентов уехали в другие страны. Управляющий партнер сети «Моремания» Артем Ломизе назвал еще одну причину — снижение турпотока в Москву.

По данным Росстата, оборот российского ресторанного рынка в июне составил 174,3 млрд рублей. Это 97,3% от соответствующего периода прошлого года в сопоставимых ценах.

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