Продажи PlayStation VR2 начнутся в начале 2023 года

Компания Sony объявила в своих социальных сетях, что продажи PlayStation VR2 стартуют в начале 2023 года. Точную дату релиза компания пока не назвала.
Стоимость гарнитуры также не разглашается.
Система PS VR2 обладает графикой с разрешением 4К, поддержкой HDR, 110-градусным полем зрения, 3D-звуком, улучшенным отслеживанием контроллера и многими другими фишками. При этом для подключения гарнитуры достаточно одного кабеля.
Ранее старший вице-президент отдела управления платформами Sony Хидэаки Нисино подчеркивал, что в день выхода гарнитуры начнется следующая глава игр в виртуальной реальности.
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