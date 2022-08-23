Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

Обри Плаза получила роль в новом фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», передает Deadline. Кого сыграет актриса, неизвестно.
Она присоединилась к Адаму Драйверу, Форесту Уитакеру, Джону Войту, Натали Эммануэль и Лоренсу Фишберну. Съемки планируют начать в ноябре этого года.
«Мегалополис» находится в разработке уже не одно десятилетие, а съемки собирались начать еще осенью 2022 года. Бюджет фильма — 100 млн долларов.
Лента, по задумке Копполы, покажет эпическую историю о политических амбициях, гениальности и противоречивых интересах. Действие развернется в Новом Риме, которым режиссер считает Нью-Йорк.
«Где‑то в будущем, после того как я уйду, все, чего я хочу, — это чтобы они [люди] обсудили [„Мегалополис“] и то, является ли общество, в котором мы живем, единственно возможным для нас? Как мы можем сделать его лучше? Образование, психическое здоровье? Что на самом деле предлагает этот фильм — это мысль, что утопия не является местом», — говорил Коппола.