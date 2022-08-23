Обри Плаза снимется в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

«Где‑то в будущем, после того как я уйду, все, чего я хочу, — это чтобы они [люди] обсудили [„Мегалополис“] и то, является ли общество, в котором мы живем, единственно возможным для нас? Как мы можем сделать его лучше? Образование, психическое здоровье? Что на самом деле предлагает этот фильм — это мысль, что утопия не является местом», — говорил Коппола.