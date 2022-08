The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes»

The National и Bon Iver выпустили совместную песню «Weird Goodbyes». В записи звучат партии Лондонского современного оркестра (London Contemporary Orchestra) под управлением Брайса Десснера из The National.

The National и Bon Iver выпустили свои последние студийные альбомы — «I Am Easy to Find» и «i,i» соответственно — в 2019 году. В июне 2022-го The National сыграли вживую три новых трека.