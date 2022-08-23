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The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes»
Сегодня в 12:01

The National и Bon Iver выпустили совместную песню «Weird Goodbyes». В записи звучат партии Лондонского современного оркестра (London Contemporary Orchestra) под управлением Брайса Десснера из The National.

Вокалист The National Мэтт Бернингер сказал, что «Weird Goodbyes» — «о том, как отпустить прошлое и двигаться дальше». Его товарищ по коллективу Аарон Десснер отметил, что трек построен вокруг бита, который родился у него во время долгой игры с драм-машинами.

«Мелодия и слова Мэтта оказались элегантными и трогательными с самого начала — оплакивая потерю невинности и мотивации, удерживая воспоминания и чувства, которые неизбежно ускользают, и горе, которое мы все испытываем во время странных прощаний», — добавил он.

The National и Bon Iver выпустили свои последние студийные альбомы — «I Am Easy to Find» и «i,i» соответственно — в 2019 году. В июне 2022-го The National сыграли вживую три новых трека.

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