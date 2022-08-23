Реклама
Новости
Эндрю Гарфилд защитил «актерский метод». Он держал пост и отказался от секса ради роли в «Молчании»
15:28
В Петербурге освободили, задержанных за граффити участников арт-группы «Явь»
Обновлено в 15:22
The National и Bon Iver поделились совместным треком «Weird Goodbyes»
15:01
Вышел локализованный трейлер «Иронии судьбы в Голливуде»
14:46
Serhat Beyazkaya/Unsplash
В Москве два гея занялись сексом у окна. За это им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
14:19
Аглая Тарасова исполнит главную роль в «Холопе-2»
14:10
В Оттаве украли знаменитую фотографию Уинстона Черчилля
13:57
Slipknot выпустили кинематографический клип «Yen»
13:01
В Томске планируют оповещать жителей о ЧС с помощью церковных колоколов
12:58
Кадр из фильма «Преступления будущего»
Сегодня в «Октябре» состоится премьера «Преступлений будущего» Дэвида Кроненберга
11:57
Глава объединенной киносети: «Для государства культура никогда не была первичной»
10:25
Вышел трейлер фильма «Лу» с Эллисон Дженни в главной роли
10:15
«Дом дракона» — самая масштабная премьера сериала в истории HBO. Его смотрели почти 10 млн зрителей
08:56
Netflix/YouTube
Netflix опубликовал трейлер триллера «Дьявол в Огайо» с Эмили Дешанель
02:51
Telegram может начать продавать имена пользователей на аукционах
02:23
ABC выпустит спин-офф «Хорошего доктора» — сериал «Хороший юрист»
01:38
В Китае изменили финал мультфильма «Миньоны: Грювитация»
00:20
Площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 50 гектаров
вчера в 23:37
Gravity Rush
Sony приступила к работе над фильмом по игре Gravity Rush
вчера в 23:13
Поэтесса Вера Полозкова рассказала, что страдает от дисморфофобии
вчера в 22:47
Эндрю Гарфилд защитил «актерский метод». Он держал пост и отказался от секса ради роли в «Молчании»
Сегодня в 12:28

Эндрю Гарфилд встал на защиту «актерского метода», который до него критиковали некоторые голливудские актеры из‑за опасности и претенциозности и даже сравнивали с болезнью. Актер в подкасте «WTF с Марком Мароном» рассказал, как сам применяет этот способ вживания в образ.

«Мне кажется, было озвучено много неправильных представлений об „актерском методе“. Люди до сих пор им пользуются вовсе не для того, чтобы вести себя как мудаки на съемочной площадке. На самом деле речь идет о том, чтобы искренне погружаться в воображаемые обстоятельства и одновременно быть очень добрым к команде, быть нормальным человеком, и иметь возможность завязать с „методом“ и вновь к нему прибегнуть», — сказал Гарфилд.

По его мнению, что люди плохо думают о «методе» из‑за того, что сталкивались с его фальшивым применением: когда актеры лишь делали вид, что работали по «методу». На самом же деле «метод» — куда более глубокая работа с самим собой, сказал Гарфилд.

«Я не думаю, что вы что‑то знаете об актерской игре по „методу“, если вы называете это чушью. Или вы просто работали с кем‑то, кто утверждает, что он актер „метода“, но на самом деле вообще не руководствуется им», — не согласился Гарфилд с критиками.

Гарфилд поделился своим опытом «актерского метода». При подготовке к роли священника-иезуита в фильме «Молчание» 2016 года он читал и исследовал католицизм, выполнял духовные упражнения и учился у американского иезуитского священника Джима Мартина целый год. Еще полгода актер соблюдал целибат (холостая жизнь и отказ от секса) и постился.

«Это было очень круто. В то время у меня был довольно дикий, триповый опыт, я морил себя отсутствием секса и еды», — рассказал Гарфилд.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Эндрю ГарфилдМарк Марон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение