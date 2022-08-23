Эндрю Гарфилд защитил «актерский метод». Он держал пост и отказался от секса ради роли в «Молчании»

Эндрю Гарфилд встал на защиту «актерского метода», который до него критиковали некоторые голливудские актеры из‑за опасности и претенциозности и даже сравнивали с болезнью. Актер в подкасте «WTF с Марком Мароном» рассказал, как сам применяет этот способ вживания в образ.

«Мне кажется, было озвучено много неправильных представлений об „актерском методе“. Люди до сих пор им пользуются вовсе не для того, чтобы вести себя как мудаки на съемочной площадке. На самом деле речь идет о том, чтобы искренне погружаться в воображаемые обстоятельства и одновременно быть очень добрым к команде, быть нормальным человеком, и иметь возможность завязать с „методом“ и вновь к нему прибегнуть», — сказал Гарфилд.

По его мнению, что люди плохо думают о «методе» из‑за того, что сталкивались с его фальшивым применением: когда актеры лишь делали вид, что работали по «методу». На самом же деле «метод» — куда более глубокая работа с самим собой, сказал Гарфилд.

«Я не думаю, что вы что‑то знаете об актерской игре по „методу“, если вы называете это чушью. Или вы просто работали с кем‑то, кто утверждает, что он актер „метода“, но на самом деле вообще не руководствуется им», — не согласился Гарфилд с критиками.

Гарфилд поделился своим опытом «актерского метода». При подготовке к роли священника-иезуита в фильме «Молчание» 2016 года он читал и исследовал католицизм, выполнял духовные упражнения и учился у американского иезуитского священника Джима Мартина целый год. Еще полгода актер соблюдал целибат (холостая жизнь и отказ от секса) и постился.

«Это было очень круто. В то время у меня был довольно дикий, триповый опыт, я морил себя отсутствием секса и еды», — рассказал Гарфилд.

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