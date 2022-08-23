В Оттаве украли знаменитую фотографию Уинстона Черчилля

В Оттаве похитили оригинал одной из самых известных фотографий премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и заменили подделкой. Кража случилась в отеле «Шато Лорье», сообщает CTV.

Фотографию «Рычащий лев» сделал канадский фотограф Юсуф Карш в декабре 1941 года после того, как политик произнес речь о Второй мировой войне в парламенте Канады. Карш забрал у Черчилля сигару прямо перед вспышкой, из‑за чего премьер-министр хмуро посмотрел в камеру. «Вы даже рычащего льва можете заставить стоять на месте, чтобы сделать фотографию», — сказал тогда Черчилль, а потом добродушно улыбнулся, и Карш сделал еще один снимок.

Сотрудники отеля заметили, что фотография не была повешена должным образом. Затем они обнаружили, что рамка портрета не соответствует другим рамкам Карша, которые висят в читальном зале отеля.

«Мы глубоко опечалены этим наглым поступком. Отель невероятно горд тем, что в 1998 году эта прекрасная фотография из коллекции Карша оказалась у нас», — заявила генеральный директор «Шато Лорье» Женевьев Дюма. В целях безопасности остальные фотографии унесли из читального зала.

© BiblioArchives/LibraryArchives/Flickr

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