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В Томске планируют оповещать жителей о ЧС с помощью церковных колоколов
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В Томске планируют оповещать жителей о ЧС с помощью церковных колоколов
Сегодня в 09:58

Власти Томска собираются оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях с помощью церковных колоколов. Система оповещения в городе не отвечает необходимым требованиям, передает ТАСС.

Мэрия Томска специально договорилась с Томской епархией об использовании храмовых колоколов, рассказал и. о. мэра Михаил Ратнер. Использовать колокола планируют в случаях массового отсутствия электроснабжения.

Городские власти проведут совместно с епархией обучающие мероприятия, чтобы томичи знали, когда колокола бьют в церковных целях и когда при экстренных ситуациях.

При положенных 172 оповещателях в Томске в наличии имеются лишь 84, из них 66 в любой момент могут выйти из строя. По словам Ратнера, проект модернизации системы оповещения разработали еще в 2014 году, в 2019-м стоимость проекта составляла 201 млн рублей, а сейчас увеличится до 300 млн. Средства из областного бюджета на эти цели мэрии получить не удалось.

В 2017 году власти Москвы собирались потратить около 76 млн рублей на расширение системы экстренного оповещения горожан. В мае того года в столице прошел ураган, жертвами которого стали 16 человек. Многие москвичи жаловались, что не получили СМС-оповещения.

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