Slipknot выпустили кинематографический клип «Yen»

«Это, наверное, одна из моих любимых песен, которые мы когда‑либо делали со Slipknot. И это такой крутой уход для нас в новую сторону, потому что в „Yen“ очевидно очень много привычных элементов Slipknot, но одновременно мы как будто прикасаемся к нашему внутреннему Тому Уэйтсу. Такой странный замес, понимаете? А еще в треке есть что‑то близкое к Type O Negative», — рассказывал о треке фронтмен Кори Тейлор.