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Slipknot выпустили кинематографический клип «Yen»
Сегодня в 10:01

Американская ню-метал-группа Slipknot опубликовала клип на недавно выпущенный сингл «Yen». Трек должен войти в альбом «The End, So Far», релиз которого запланирован на 30 сентября.

Действие видео разворачивается в большом, жутком особняке, в котором живет нечто ужасное. Клип заканчивается кадрами, на которых Майкл Пфафф играет на игрушечном пианино в пустом саду посреди ночи.

Режиссером клипа выступил участник Slipknot Шон Клоун Крэхан.

«Это, наверное, одна из моих любимых песен, которые мы когда‑либо делали со Slipknot. И это такой крутой уход для нас в новую сторону, потому что в „Yen“ очевидно очень много привычных элементов Slipknot, но одновременно мы как будто прикасаемся к нашему внутреннему Тому Уэйтсу. Такой странный замес, понимаете? А еще в треке есть что‑то близкое к Type O Negative», — рассказывал о треке фронтмен Кори Тейлор.

Грядущий альбом Slipknot «The End, So Far» станет продолжением пластинки 2019 года «We Are Not Your Kind». В него войдет 12 треков.

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