В Петербурге задержали участников арт-группы «Явь» из‑за граффити «Goolag»

В Петербурге полиция задержала участника арт-группы «Явь» Александра Воронина, помощника Николая Стекольникова, журналиста ZDF Романа Шелла и оператора Станислава из‑за граффити «Goolag». Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на лидер арт-группы Анастасию Владычкину.

Художники не успели дорисовать граффити, когда их задержали. Сейчас Воронину и Стекольникову вменяют мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП. Максимальное наказание по ней — штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток.

«Интересно, что полицию явно вызвал не собственник забора, и забирать нас без заявления, зная, что их вызвал не собственник, они не должны», — пишут в своем телеграм- канале участники объединения.

Макет граффити «Goolag. „Как выбраться?“» © «Арт-группа "Явь"»/Telegram

По словам художников, в настоящее время в отделе полиции ждут оперативных сотрудников МВД, так как граффити, по их мнению, представляет собой «политическую работу».

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