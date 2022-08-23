Вышел трейлер фильма «Лу» с Эллисон Дженни в главной роли

Экшен-триллер рассказывает о женщине по имени Лу, которой кажется, что она оставила свою прежнюю, полностью опасностей жизнь в прошлом. Однако все меняется, когда к ней приходит отчаявшаяся мать с просьбой спасти ее пропавшую дочь.