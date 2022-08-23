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вчера в 19:12
Вышел трейлер фильма «Лу» с Эллисон Дженни в главной роли
Сегодня в 07:15

Netflix показал трейлер к фильму «Лу» («Lou») режиссера Анны Ферстер («Мир Дикого Запада»). Премьера запланирована на 23 сентября.

Экшен-триллер рассказывает о женщине по имени Лу, которой кажется, что она оставила свою прежнюю, полностью опасностей жизнь в прошлом. Однако все меняется, когда к ней приходит отчаявшаяся мать с просьбой спасти ее пропавшую дочь.

В главных ролях сыграли Эллисон Дженни («Тоня против всех») и Джерни Смоллетт («Хищные птицы»). В картине также снялись Логан Маршалл-Грин («Наемник Куорри»), Грейстон Холт («Алькатрас»), Мэтт Крэйвен («Люди Икс: Первый класс»), Тоби Левинс («Бойтесь ходячих мертвецов»), Марси Т. Хаус («Между нами горы») и другие.

Смоллетт также выступила в качестве продюсера вместе с Джей Джей Абрамсом («Остаться в живых»).

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Эллисон ДженниДжей АбрамсАнна ФерстерЛоган Маршалл-грин
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