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Netflix опубликовал трейлер триллера «Дьявол в Огайо» с Эмили Дешанель
Вчера в 23:51

В сети появился трейлер мини-сериала «Дьявол в Огайо», в котором одну из главных ролей исполнила Эмили Дешанель. Ролик опубликовали на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

Судя по видео, картина расскажет о загадочной девочке, которую обнаруживают на шоссе на опушке леса. Психиатр, которой показывают девочку, решает приютить ее на время у себя дома. Это приводит к неожиданным последствиям.

Девочка оказывается сбежавшей жертвой секты. Она кажется невинной, запуганной и травмированной. Но вскоре так называемая жертва становится угрозой для благополучия семьи доктора: она задумывает избавиться от мужа психиатра.

Дешанель сыграла в ленте доктора Сюзанну Матис, навлекшую опасность на своих близких. Роль ее юной пациентки в фильме досталась Мэделин Артур. Также в сериале появились Стейси Фарбер, Алиша Ньютон, Сэм Джагер, Тахмох Пеникетт.

«Дьявол в Огайо» основан на одноименном романе Дарьи Полатин, вышедшем в 2017 году. Полатин выступила шоураннером проекта. Режиссерами стали Джон Фосетт, Стивен А. Аделсон, Лесли Хоуп и Брэд Андерсон.

На Netflix сериал выйдет 2 сентября. В шоу будет восемь эпизодов.

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