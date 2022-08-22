Telegram может начать продавать имена пользователей на аукционах

Мессенджер Telegram может начать продавать имена пользователей по принципу аукциона. Для этого предполагается создать специальную платформу. Об этом рассказал основатель проекта Павел Дуров.

Он заявил, что его впечатлила продажа доменных имен на криптосервисе TON DNS. Некоторые из них были куплены по цене в более чем 200 тыс. долларов.

«Представьте, как успешен мог бы быть Telegram с его 700 млн пользователей, если бы мы выставили зарезервированные имена пользователей, групп и каналов на аукцион», — написал Дуров.

Предприниматель заявил, что его компания могла бы организовать платформу для сделок с помощью смарт-контрактов. Она бы работала по принципу, похожему на тот, что используют NFT-площадки, отметил Дуров.

«Другие элементы экосистемы Telegram, включая каналы, стикеры или эмоджи, позже также смогли бы стать частью этого рынка», — заявил основатель мессенджера.

Подписчикам Дурова его идеи не слишком понравились. К вечеру 22 августа пост бизнесмена набрал более 21 тыс. дизлайков и около 6,5 тыс. лайков. Позднее автор скрыл возможность выставлять публикации реакции.

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