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В Китае изменили финал мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Сегодня в 21:20

В Китае выпустили мультфильм «Миньоны: Грювитация» с измененной концовкой. В ней главный герой — ворчливый злодей Грю — исправляется и решает посвятить себя семье. Об этом рассказал The Guardian.

Кроме того, в новом финале помощник Грю, грабитель Дед Кастет, оказывается в тюрьме. Его осуждают на срок в 20 лет. В оригинальной версии картины Дед Кастет инсценировал свою смерть и избежал наказания за свои преступления.

В конце анимационной ленты Дед Кастет вместе с Грю уезжают — возможно, чтобы совершить еще какие‑то нелегальные действия. В китайской же версии Грю становится преданным отцом своим дочерям, пока Дед Кастет отбывает тюремный срок.

Этот случай — уже не первый, когда в Китае редактируют западные фильмы для показа в кинотеатрах. Например, китайские зрители увидели измененную концовку «Бойцовского клуба», а также сериал «Друзья» без упоминания ЛГБТ-персонажа.

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