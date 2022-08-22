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Площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 50 гектаров
Сегодня в 20:37

Площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 50 гектаров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В Каменском районе возникло возгорание на лесных территориях, о нем стало известно в 14:28. Изначально площадь горения оценивалась в 0,5 гектара.

К тушению привлекли вертолеты, десятки единиц техники и около 400 добровольцев. Пожарным удалось ликвидировать угрозу населенному пункту Диченский и задымление трассы М-4 «Дон».

Тем не менее, как отмечает «Коммерсант», «к вечеру в огне были 32 га леса, затем площадь возгорания увеличилась до 40 га, потом — до 50 га».

«Тушение осложняется высокими температурами и сильной ветровой нагрузкой», — пояснили в МЧС. В данный момент ликвидацией пожара продолжают заниматься 177 человек и 52 единицы техники.

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