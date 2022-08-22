Поэтесса Вера Полозкова рассказала, что страдает от дисморфофобии

Российская поэтесса Вера Полозкова призналась, что страдает от дисморфофобии — чрезмерной озабоченности собственной внешностью и неспособности рационально оценить свое тело. О своем психическом состоянии она рассказала в инстаграме*.

Полозкова заявила, что «десятки часов своей жизни проводит в инстаграмах* женщин, подробно рассказывающих о своих челюстных/пластических/бариатрических операциях» и не стесняющихся фотографироваться в бинтах и после наркоза.

Она призналась, что «обрезает себя со всех фотографий с детьми» и никогда не фотографируется в полный рост, «всегда заходит за чью-нибудь спину на общих фотографиях», не выкладывает в соцсети недавние снимки себя и «не может дольше пяти секунд смотреть видео со своим участием».

«Пейзажи, небеса. Дети, друзья, любые другие люди. Все это имеет право быть таким как есть, а ты нет. Мне нужно было на днях записать видео на тридцать секунд, приглашение на концерт. Я пыталась собраться минут сорок», — написала поэтесса.

Полозкова добавила, что «умом понимает», что она «не монстр» и что «седеть, стареть, меняться — нормально, что люди не издеваются, когда говорят: «Привет, отлично выглядишь!». Однако отметила, что это осознание не помогает ей справиться с дисморфией — расстройстве, выражающемся в самокритичности к своей внешности.

Поэтесса сказала, что ей хочется «распасться на куски», когда она сталкивается с собственными снимками десятилетней давности. И заявила, что намерена преодолеть свои психические сложности. После этого Полозкова опубликовала свое селфи.

«Я есть; не только дети, тексты и закаты над морем. За последние лет пять произошло столько всего, что я перестала быть в силах на себя смотреть. Я очень хочу вернуться, для начала сюда. Я делаю это не ради «да все нормально с тобой, уймись». Я делаю это, чтобы — хотя бы в этом — попытаться встать на свою сторону и перестать пытаться стереть себя отовсюду, где дотянусь», — пояснила она.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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