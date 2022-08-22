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вчера в 15:48
Sony приступила к работе над фильмом по игре Gravity Rush
Сегодня в 20:13

Компания Sony начала разработку фильма Gravity Rush, основанного на одноименной видеоигре 2012 года. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картины станет Анна Мастро («Бесстыжие», «Сплетница»). Сценарий написала Эмили Джером («Паноптикум»). Sony занимается проектом вместе с кинокомпанией режиссера «Бегущего по лезвию» и «Чужого» Ридли Скотта Scott Free Productions.

Однако, кто станет продюсером, а также детали грядущего фильма и актерский состав пока неизвестны.

Видеоигра рассказывает о девочке по имени Кэт, которая страдает от амнезии и обладает способностями контролировать гравитацию с помощью кошки. Она использует способности, чтобы защитить летающий город Хексевилль от гравитационных бурь и таинственной расы монстров.

Подробности по теме
Lollipop Chainsaw и Gravity Rush
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