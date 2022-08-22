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В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из‑за обмеления реки Печоры
Сегодня в 19:19

В Ненецком автономном округе (НАО) ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за обмеления реки Печоры. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Бездудный.

«Только что провел оперативное совещание, центральной темой которого стала ситуация с приостановкой паромного сообщения между НАО и Коми. Печора на некоторых участках в республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара», — написал он.

По словам Бездудного, для оставшихся в Коми будет организован проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей. Кроме того, будут запущены вывозные авиарейсы из Сыктывкара.

18 августа пресс-служба администрации НАО заявила о затрудненном движении паромов по Печоре из‑за обмеления. По данным Севгидромета, уровень воды в реке понизился из‑за жары и отсутствия осадков.

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