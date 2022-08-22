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Умер актер Винсент Гил, известный по «Безумному Максу»
Сегодня в 17:40

Австралийский актер Винсент Гил скончался в возрасте 83 лет. Он был известен по роли Ночного Ездока в фильме «Безумный Макс» 1979 года. Об этом сообщил Independent со ссылкой на Пола Джонстоуна.

Коллега Джила по картине заявил: «К несчастью, это правда… Винсент Гил покинул нас. Он был очень слаб в последнее время; к счастью, он более не вынужден быть скованным в своем смертном теле».

Джонстоун не пояснил, страдал ли актер от какой‑либо болезни и чем была вызвана его кончина. «Мы будем помнить тебя, когда будем смотреть на ночное небо», — добавил артист.

Винсент Гил родился в Сиднее в 1939 году. Он выступал на театральной сцене с 1963 по 2007 год. Кроме того, актер участвовал в телевизионных шоу и кино. Среди проектов с его участием — «Стоун», «Крик в темноте», «Отдел убийств».

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