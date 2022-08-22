Бывший руководитель «Яндекс Новостей» запустил новый агрегатор The True Story

Бывший руководитель проекта «Яндекс Новости» Лев Гершензон запустил новый новостной агрегатор под названием The True Story. Он заработал в бета-версии. Об этом предприниматель рассказал в фейсбуке*.

Гершензон заявил, что задача сервиса — «показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки». Он отметил, что на странице могут быть ссылки не только на СМИ, но и на другие источники.

«Наши алгоритмы ранжируют сюжеты, заголовки, внешний контент, но выбор, где читать подробности, какому мнению верить, а с каким не соглашаться, всегда остается за читателем. Пусть всегда будет выбор!» — пояснил Гершензон.

Бизнесмен подчеркнул, что первая версия агрегатора еще недоработана. «Мы будем добавлять новые функциональности, отлаживать и обучать основные алгоритмы, чинить баги», — пообещал он.

Гершензон попросил пользователей делиться своими впечатлениями от сервиса. «Чем лучше и конструктивнее предложение, тем выше вероятность, что оно будет реализовано», — добавил он.

* Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.