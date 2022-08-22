В Mutabor пройдет фестиваль Minimum Pop. На нем выступят Moratory и Truckdrivers

В московском клубе Mutabor 10 сентября пройдет инди-панк-фестиваль Minumum Pop. О нем «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На фестивале выступят Truckdrivers, Tsygun, The Omy, «Кобыла и трупоглазые жабы», Supruga, Irhagar, «Аминь», «Мразь», Convince, Moratory, «Затмим», «Раскаты», а также Skulls, Angels and Sluts.
Кроме того, музыканты Hellspin, Kraater и Argument 5.45 представят свой новый проект — «Линия бикини». На этом программа мероприятия не ограничится: команда Minimum Pop обещает рассказать позднее о других участниках лайнапа.
Помимо музыки, для гостей фестиваля подготовят обширную развлекательную программу. В Mutabor откроется маркет, будут проходить кинопоказы, состоятся панк-квизы.
Мероприятие начнется в 14.00 и продлится до 23.00. Приобрести билеты на него можно на сайте клуба. Сейчас одиночный билет стоит 1000 рублей, парный — 1600 рублей.