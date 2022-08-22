В Mutabor пройдет фестиваль Minimum Pop. На нем выступят Moratory и Truckdrivers

В московском клубе Mutabor 10 сентября пройдет инди-панк-фестиваль Minumum Pop. О нем «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На фестивале выступят Truckdrivers, Tsygun, The Omy, «Кобыла и трупоглазые жабы», Supruga, Irhagar, «Аминь», «Мразь», Convince, Moratory, «Затмим», «Раскаты», а также Skulls, Angels and Sluts.

Кроме того, музыканты Hellspin, Kraater и Argument 5.45 представят свой новый проект — «Линия бикини». На этом программа мероприятия не ограничится: команда Minimum Pop обещает рассказать позднее о других участниках лайнапа.